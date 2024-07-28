Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Toprak Razgatlıoğlu'nun Rekor Peşinde

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki yarışlarda üst üste rekor kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:36
Toprak Razgatlıoğlu'nun Rekor Peşinde

Toprak Razgatlıoğlu, Rekor için Yarışıyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 9-11 Ağustos tarihlerinde Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun 7. ayağında rekor kırma hedefiyle pistlere çıkacak.

Üst Üste 11 Zafer Hedefi

ROKiT BMW Motorrad takımının pilotu olan Toprak, sezonun 4., 5. ve 6. etabındaki tüm yarışları kazanarak üst üste 10 galibiyete ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

Toprak, Portekiz'deki ilk yarışı kazanması halinde sezon boyunca üst üste 11. zaferini elde edecek ve bu, Jonathan Rea ile Alvaro Bautista’nın sahip olduğu rekorla ortak olmasına imkan tanıyacak.

Odaklanma ve Hedefler

Toprak, yaptığı açıklamada, sezona istediği gibi başlayamadıklarını ancak zamanla ivme kazandıklarını ifade ederek, BMW ile yarış kazanmanın verdiği keyfi yaşadığını belirtti.

"Yeni bir rekor kırmak için iki yarış kazanmalıyım. Şampiyonada rekor 11 birincilik üst üste kazanmak, bunu daha önce Jonathan Rea ve Alvaro Bautista gerçekleştirmişti. Amacım her zaman en yüksek galibiyet sayısına ulaşmak." diyen milli motosikletçi, Portekiz'deki ilk ve ikinci yarışların kendisi için kritik olduğunu aktardı.

Çalışma ve Motivasyon

Toprak, hedeflerine ulaştığında motivasyonunun artacağını ve rahatlayacağını belirterek, şu aşamada dünya şampiyonluğunu düşünmediğini fakat odaklandığı belli bir hedef olduğunu sözlerine ekledi. Antrenmansız hiçbir yarışa katılmadığını da vurgulayan Toprak, şu an gelişim sürecini sürdüğünü dile getirdi.

"Her şey iyi gidiyor. İnşallah bu ivmeyi koruruz ve kazançlarla sezonu sonlandırırız. BMW ile dünya şampiyonu olmak büyük bir hayalimiz. Diğer markalar artık bizi dikkatle takip ediyor ve ben de yarışlarıma odaklanmış durumdayım." diyerek sözlerini tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 kez yarış kazanan Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de...

Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 kez yarış kazanan Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun 7. ayağında iki yarış daha kazanarak "sezonda üst üste en fazla birincilik elde eden sporcu" olmak istiyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 kez yarış kazanan Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de...

Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 kez yarış kazanan Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun 7. ayağında iki yarış daha kazanarak "sezonda üst üste en fazla birincilik elde eden sporcu" olmak istiyor.

İLGİLİ HABERLER

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!