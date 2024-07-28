Toprak Razgatlıoğlu'nun Rekor Peşinde

Toprak Razgatlıoğlu, Rekor için Yarışıyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 9-11 Ağustos tarihlerinde Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun 7. ayağında rekor kırma hedefiyle pistlere çıkacak.

Üst Üste 11 Zafer Hedefi

ROKiT BMW Motorrad takımının pilotu olan Toprak, sezonun 4., 5. ve 6. etabındaki tüm yarışları kazanarak üst üste 10 galibiyete ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

Toprak, Portekiz'deki ilk yarışı kazanması halinde sezon boyunca üst üste 11. zaferini elde edecek ve bu, Jonathan Rea ile Alvaro Bautista’nın sahip olduğu rekorla ortak olmasına imkan tanıyacak.

Odaklanma ve Hedefler

Toprak, yaptığı açıklamada, sezona istediği gibi başlayamadıklarını ancak zamanla ivme kazandıklarını ifade ederek, BMW ile yarış kazanmanın verdiği keyfi yaşadığını belirtti.

"Yeni bir rekor kırmak için iki yarış kazanmalıyım. Şampiyonada rekor 11 birincilik üst üste kazanmak, bunu daha önce Jonathan Rea ve Alvaro Bautista gerçekleştirmişti. Amacım her zaman en yüksek galibiyet sayısına ulaşmak." diyen milli motosikletçi, Portekiz'deki ilk ve ikinci yarışların kendisi için kritik olduğunu aktardı.

Çalışma ve Motivasyon

Toprak, hedeflerine ulaştığında motivasyonunun artacağını ve rahatlayacağını belirterek, şu aşamada dünya şampiyonluğunu düşünmediğini fakat odaklandığı belli bir hedef olduğunu sözlerine ekledi. Antrenmansız hiçbir yarışa katılmadığını da vurgulayan Toprak, şu an gelişim sürecini sürdüğünü dile getirdi.

"Her şey iyi gidiyor. İnşallah bu ivmeyi koruruz ve kazançlarla sezonu sonlandırırız. BMW ile dünya şampiyonu olmak büyük bir hayalimiz. Diğer markalar artık bizi dikkatle takip ediyor ve ben de yarışlarıma odaklanmış durumdayım." diyerek sözlerini tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 kez yarış kazanan Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun 7. ayağında iki yarış daha kazanarak "sezonda üst üste en fazla birincilik elde eden sporcu" olmak istiyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 kez yarış kazanan Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun 7. ayağında iki yarış daha kazanarak "sezonda üst üste en fazla birincilik elde eden sporcu" olmak istiyor.