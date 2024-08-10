Toprak Razgatlıoğlu'nun Tarihi Superbike Başarısı

Toprak Razgatlıoğlu'nun Yeni Başarısı

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de gerçekleştirilen 7. ayağındaki ilk yarışı kazanarak, üst üste 11 galibiyetle şampiyona rekoruna ortak oldu.

Portimao'daki Zafer

Yarış, Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlendi. Toprak, ilk sıradan başladığı bu mücadelede 2023 sezonundaki 13. ve kariyerinin toplamda 52. birinciliğini elde etti.

Son iki yılın şampiyonu Alvaro Bautista (Ducati) ikinci, Danilo Petrucci (Barni Spark) ise üçüncü sırayı aldı. Toprak, bu galibiyetle Superbike tarihinde arka arkaya kazanma rekorunu Bautista (2019, 2023) ve Jonathan Rea ile paylaşıyor.

Ödül Kutlaması ve Puan Durumu

27 yaşındaki pilot, elde ettiği tarihi başarıyı kanatlarıyla kutladı. Şu an 328 puanla lider konumda olan Toprak, en yakın rakibi Nicolo Bulega (Ducati) ile arasındaki farkı 80 puana çıkardı.

Yarına planlanan Superpole yarışı ve ikinci yarışın start saatleri ise sırasıyla TSİ 16.45 ve 20.00 olarak belirlendi.

Bahattin Sofuoğlu'nun Kazası

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise, yüksek hızla döndüğü 9. virajda kaza geçirdi. Tıbbi kontrollerin ardından, Bahattin’in hafta sonunun kalan kısmında yarışlara katılmaması gerektiğine karar verildi.

Diğer Türk sürücü Can Öncü (Kawasaki Puccetti) ise 6. cepten başladığı ilk yarışı 11. sırada tamamladı. İkinci yarış yarın TSİ 18.30'da koşulacak.