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Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de Rekor Peşinde

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki Dünya Superbike Şampiyonası'nda rekor için pistte yer alacak.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:09
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de Rekor Peşinde

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Rekor Mücadelesi Verecek

Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu Portekiz'de düzenlenecek olan Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağında mücadele edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan (TMF) alınan bilgiler doğrultusunda, Razgatlıoğlu'nun yanı sıra Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da Algarve Pisti'nde sahne alacak.

TMF Takımı Koordinasyonu

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesindeki milli sporcular, 9-11 Ağustos tarihleri arasında piste çıkarak uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek.

Yarış Programı

Algarve Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışlar, sekiz farklı kategoride düzenlenecek. Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla rekabet edecek. 9 Ağustos'ta serbest antrenmanlara katılacak olan Razgatlıoğlu, 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 20.00'de birinci yarışta, 11 Ağustos Pazar günü ise TSİ 16.45'te superpole yarışında ve TSİ 20.00'de de ikinci ana yarışta yer alacak. Tüm bu heyecanlı yarışlar Red Bull TV'den canlı olarak izlenebilecek.

Rekorun Eşiğinde

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki ilk yarışı kazanması durumunda üst üste 11. zaferine ulaşarak, Jonathan Rea ve Alvaro Bautista ile olan rekora ortak olacaktır. Halihazırda genel klasmanda 303 puanla lider konumda bulunan Razgatlıoğlu, iki yarış üst üste kazanması halinde yeni bir rekora imza atacak.

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün Mücadelesi

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları, 9 Ağustos itibarıyla serbest antrenmanlar ve superpole ile başlayacak. Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımı ile, Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımı ile Algarve Pisti'nde 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.30'da ilk yarışa katılacaklar. İkinci yarış ise 11 Ağustos Pazar günü TSİ 18.30'da gerçekleştirilecek.

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