Toprak Razgatlıoğlu, Süperbike Şampiyonasında Tarihe Geçti

Toprak Razgatlıoğlu, Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

Türkiye'nin yıldız motosikletçisi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bir kez daha sahne aldı. Portekiz'in Portimao kentindeki 7. ayak yarışında, ikinci etabı da başarıyla tamamlayarak birinci geldi.

Uluslararası Algarve Pisti'nde Şampiyonluk

4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleşen ikinci yarışta, Toprak finiş çizgisini ilk sırada geçerek üst üste 13. birinciliğini elde etti. Bu zaferle, peş peşe kazandığı yarış sayısını kendisi için rekor seviyeye çıkardı.

Yarış Sonuçları ve Sıralama

Rokit BMW takımında mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, yarışta Nicolo Bulega (Ducati) ve Alex Lowes (Kawasaki Racing) gibi güçlü rakipleri geride bıraktı. Bulega ikinci, Lowes ise üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Puan Durumu ve Gelecek Yarışlar

Pilotlar klasmanında Toprak, 365 puanla liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasındaki fark ise 92 puana yükseldi. Sezonun 8. ayağı, Fransa'da 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.