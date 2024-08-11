Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Toprak Razgatlıoğlu, Süperbike Şampiyonasında Tarihe Geçti

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, üst üste 13. zaferini kazanarak rekorunu güncelledi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 21:05
Toprak Razgatlıoğlu, Süperbike Şampiyonasında Tarihe Geçti

Toprak Razgatlıoğlu, Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

Türkiye'nin yıldız motosikletçisi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bir kez daha sahne aldı. Portekiz'in Portimao kentindeki 7. ayak yarışında, ikinci etabı da başarıyla tamamlayarak birinci geldi.

Uluslararası Algarve Pisti'nde Şampiyonluk

4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleşen ikinci yarışta, Toprak finiş çizgisini ilk sırada geçerek üst üste 13. birinciliğini elde etti. Bu zaferle, peş peşe kazandığı yarış sayısını kendisi için rekor seviyeye çıkardı.

Yarış Sonuçları ve Sıralama

Rokit BMW takımında mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, yarışta Nicolo Bulega (Ducati) ve Alex Lowes (Kawasaki Racing) gibi güçlü rakipleri geride bıraktı. Bulega ikinci, Lowes ise üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Puan Durumu ve Gelecek Yarışlar

Pilotlar klasmanında Toprak, 365 puanla liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasındaki fark ise 92 puana yükseldi. Sezonun 8. ayağı, Fransa'da 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı