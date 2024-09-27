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Toprak Razgatlıoğlu: "Üç Haftalık Süreçte Gülmeyi Başardım"

Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, kaza sonrası geri dönüşünde yaşadıklarını ve hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:14
Toprak Razgatlıoğlu: "Üç Haftalık Süreçte Gülmeyi Başardım"

Toprak Razgatlıoğlu'nun Ayrıntılı Açıklamaları

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında kaza geçiren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'nın Aragon Pisti'nde düzenlenecek yarışlara geri döneceği için mutlu olduğunu belirtti.

Gülme Zamanı

Razgatlıoğlu, "Özellikle bu yarışa katılacak olmam beni mutlu etti. Üç hafta önce, ilk defa gerçekten gülmeye başladım. Motosiklet üzerindeyken her zaman mutluyum," dedi.

Kaza Süreci ve İleriye Dönük Hedefler

"Kazadan sonra zor bir süreçten geçtim. Geçen hafta İtalya'da yarışmayı planlamıştım ama o döneme yetişemedim," diyen Razgatlıoğlu, şampiyonluk mücadelesinin önemine vurgu yaptı. "Bu yarışı kaçırırsaydım şampiyonluk için her şey bitmiş olabilirdi."

Dönüş Hikayesi

"Bir şey olacaksa yarışırken olsun düşüncesiyle motorumu sürmeye başladım. Piste çıktığımda dikkatli olmak zorundayım ama sporun doğasında bu risk var," şeklinde konuştu.

Hedef 1'inci Olmak

Razgatlıoğlu, Aragon Pisti'nde hiç zafer kazanmadığını ifade ederek, "Hedefim burada mutlaka birinci olmak. Hızlı rakiplerimiz var ama ben her zaman en yüksek hedefe odaklanıyorum." dedi.

Şampiyonluk Mücadelesi

Son olarak, "Şampiyonada mücadelemiz devam ediyor ve güçlü bir dönüş yapmamız gerekiyor. Aramızda puan farkı düşüyor ve bu sezonu aşmak istiyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

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