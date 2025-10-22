Toprak Razgatlıoğlu: Yarıştan Sonra İlk İsteği 'Anne Çorbası'

FATİH ÇAKMAK / ERKAN TİRYAKİ - 2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile ilgili duygusal anlar, annesi Belgin Ulgan ve ağabeyi Tümay Razgatlıoğlu'nun AA muhabirine verdiği röportajda öne çıktı.

Anne Belgin Ulgan: "Yarışlarını heyecandan izleyemiyorum"

Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan, 2021, 2024 ve 2025 dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan, oğlunun müsabakalarını heyecandan izleyemediğini belirtti. Ulgan, İspanya'da Superpole yarışında rakiple temas sonucu düşme yaşandığında hissettiklerini şu sözlerle anlattı:

"Ben zaten yarışlarını seyredemiyorum ama düştüğünde tansiyonum fırladı, elim ayağım titredi. Böyle kendimden geçtim. Zaten bir şey yapacaklarını bekliyordum ama Allah'a çok şükür bir şey olmadı. Son yarış da çok güzel geçti."

Toprak, Jerez Pisti'nde 19 Ekim Pazar günü son yarışta 3. olarak 2025 Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanınca pistteki kutlamaları izleyen anne Ulgan, duygularını şöyle özetledi: "Ağladım, her zamanki gibi ağladım, çok mutlu oldum, çok sevindim. Keşke babası da görseydi, zaten her birincilikte, şampiyonlukta ilk aklımıza gelen de o."

Toprak'ın çocukluğuna dair soruya Ulgan, "Aynen böyle, yerinde duramayan bir çocuktu, hiç bir zaman yerinde duramazdı. Toprak, yarım saat bir yerde oturamaz, hep hareket halinde olacak." şeklinde yanıt verdi.

"Mercimek çorbası ile tarhana çorbası ister"

Toprak'ın 7 yaşında motosiklete binmeye başladığında şampiyon olma hayaliyle ilgili anne Ulgan, "Babası hayal ediyordu da benimkisi anne yüreği zaten yarışmasını da korkudan çok fazla istemiyordum." dedi.

Yarışlar nedeniyle uzun süre yurt dışında kalan Toprak'ın Türkiye'ye geldiğinde annesiyle buluştuğunda ilk isteğinin ne olduğu sorusuna Ulgan, "Çorba istiyor. Mercimek çorbası ile tarhana çorbası ister. Yemek olarak da Toprak, yemek seçmez ama diyette olduğu için çok fazla yemek yapamıyoruz. Çorba, tavuk, pilav." ifadelerini kullandı.

Tümay Razgatlıoğlu: "İlk defa '1' numara ile şampiyonluğu kazandı"

Toprak'ın ağabeyi Tümay Razgatlıoğlu da kardeşinin yarışlarını yakından takip ettiğini belirterek, İspanya'daki Superpole ve son yarışın getirdiği gerilimi anlattı:

"İspanya'daki son gün Superpole yarışında şampiyonluk kutlaması için hazırlık yapmıştık. Zaten Superpole yarışında şampiyonluk için sadece 3 puana ihtiyacımız vardı. Ancak çarpma sonucu yarış dışı kalınca her şey altüst oldu. Ne yapacağımızı bilemedik, orada şoka girdim, hiç tepki de veremedim, tepkisiz kaldım."

Tümay, motorun yatık kalmasının yarışa etkileri ve yaşanan belirsizliği de şöyle aktardı: "Motosiklette de bazı problemler olabilirdi çünkü motor yatık vaziyette kalmıştı. Motor yatık vaziyette kalınca, yağlanma yapıyor, motor duman atabilirdi, ikinci yarıştan da diskalifiye olabilirdik. O kadar sıkıntılı bir süreç vardı ki bunu kimse bilmiyordu ama çok şükür son yarışı üçüncü bitirdik. Çok şükür şampiyon olduk, kutlama gösterimizi yaptık."

Kutlama sırasında podyuma giderken engeller kırma gösterisini yapmalarına ilişkin Tümay, "Biz aslında engelleri kırma gösterisini Superpole yarışından sonra yapmayı planlamıştık. Çünkü Superpole'de sadece 3 puan yetiyordu, olmadı, son yarışa kaldı. Son yarışta şampiyonluk gelince aynı kutlamayı gerçekleştirdik." dedi.

Üçüncü dünya şampiyonluğunun ailedeki duygusunu da paylaşan Tümay, "Mutluyuz, gururluyuz, 3. dünya şampiyonluğu geldi. Zaten Toprak'ın da dediği gibi ilki bambaşkaydı. Üçüncü şampiyonluğun şöyle güzel bir yanı var; ilk defa '1' numara ile yarışarak şampiyonluğu kazandı. Daha önce '1' numara ile yarıştığında şampiyon olamamıştı." şeklinde konuştu.

Kardeşlik ve birlikte geçirilen anılara dair Tümay, "İllaki her kardeşte olduğu gibi bizim de ufak tefek tartışmamız olmuştur. Birlikte motora binmek.. daha çok şakalaşırız, birbirimize takılırız. Beraber şakalaşmayı seviyoruz, birbirimize yükleniyoruz genelde. Onun yemekleri farklı oluyor, her yarıştan sonra eve döndüğümüzde ilk istediği çorba oluyor malum yurt dışında oralarda çorba olmadığı için." dedi.

Tümay, konuşmasını "Onun yarışlarına gitmekten, izlemekten keyif alıyorum en büyük hobim de budur. İstanbul Park'ta birlikte motosiklet de kullanmıştık. O, pistte bambaşka oluyor, onu geçmek imkansız tabi." sözleriyle tamamladı.

