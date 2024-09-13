Torku Şekerspor Bisikletçileri Avrupa Yol Şampiyonası'nda

Torku Şekerspor'un Sporcuları Milli Takımda

Torku Şekerspor Kulübü, 11-15 Eylül tarihleri arasında Belçika'da gerçekleşecek olan Avrupa Yol Şampiyonası'na iki sporcusuyla katılacak. Tunahan Çetin ve Furkan Kılınç, Türkiye'yi temsil etmek üzere seçilen sporcular arasında yer alıyor.

Ramazan Erkoyuncu'dan Destek Mesajı

Torku Şekerspor'un Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, sporcularına yönelik yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın gösterdiği performansla dikkat çektiğini ve Türkiye'nin yol bisikleti dalında önemli isimleri olduklarını düşünüyorum" dedi.

Erkoyuncu, sporculara başarı dileklerini ileterek, "Başarılarının hem kendileri hem de Türkiye için büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Avrupa'da bayrağımızı dalgalandıracak tüm sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum. Uluslararası arenada sporcularımızı görmek bizleri gururlandırıyor," ifadelerini kullandı.

Torku Şekerspor Kulübü, amatör sporları her zaman desteklediğini vurgulayarak, sporcularının uluslararası başarıları için gereken tüm desteği vermeye devam edeceğini belirtti.