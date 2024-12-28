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TOSFED'in Eski Genel Sekreteri Banu Başeren Çeker Hayatını Kaybetti

TOSFED'in eski genel sekreteri Banu Başeren Çeker, hayatını kaybetti. Türk otomobil sporlarına olan katkıları unutulmayacak.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:21
TOSFED'in Eski Genel Sekreteri Banu Başeren Çeker Hayatını Kaybetti

TOSFED'in Eski Genel Sekreteri Banu Başeren Çeker Vefat Etti

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) eski genel sekreteri Banu Başeren Çeker, yaşamını yitirdi. Bu üzücü haber, federasyon tarafından duyuruldu.

Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Türk otomobil sporlarına uzun yıllar emek veren TOSFED eski genel sekreteri Banu Başeren Çeker, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Çeker'in cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Erenköy Galippaşa Camisi'nden kaldırılacağı belirtilerek, "Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.

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