TOSFED'in Eski Genel Sekreteri Banu Başeren Çeker Hayatını Kaybetti

TOSFED'in Eski Genel Sekreteri Banu Başeren Çeker Vefat Etti
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) eski genel sekreteri Banu Başeren Çeker, yaşamını yitirdi. Bu üzücü haber, federasyon tarafından duyuruldu.
Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Türk otomobil sporlarına uzun yıllar emek veren TOSFED eski genel sekreteri Banu Başeren Çeker, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Çeker'in cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Erenköy Galippaşa Camisi'nden kaldırılacağı belirtilerek, "Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.