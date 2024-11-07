DOLAR
34,21 -0,06%
EURO
37,03 0,11%
ALTIN
2.979,51 -0,17%
BITCOIN
2.599.862,15 0,6%

Tottenham'ın Hayal Kırıklığı: Galatasaray Maçı Sonrası Postecoglou'nun Değerlendirmesi

Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou, Galatasaray karşısında yaşadıkları hayal kırıklığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 23:29
Tottenham'ın Hayal Kırıklığı: Galatasaray Maçı Sonrası Postecoglou'nun Değerlendirmesi

Galatasaray Karşısında Hayal Kırıklığı

Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou, UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında Galatasaray'a 3-2 yenilmenin ardından duygularını paylaştı. Postecoglou, RAMS Park'ta gerçekleşen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın Değerlendirilmesi

Postecoglou, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. İlk yarı iyi anlar yakaladık ve gol de bulduk ama rakibimiz etkili futbol sergiledi. Genelde maçların ikinci yarısında kendimizi gösterebiliyoruz ancak bu sefer istediğimiz sonucu alamadık." dedi.

Galatasaray'ın Performansı

59 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Zor bir maç olmasını bekliyorduk ve beklediğimiz gibi kaliteli bir rakiple karşılaştık. Rakibin çok sayıda tehlikeli oyuncusu var. İlk yarıda oynadığımız oyun yeterli gelmedi." şeklinde konuştu.

Lankshear'ın Performansına Değindi

Maçta takımının ilk golünü atan ve 59. dakikada kırmızı kart gören 19 yaşındaki santrfordan Will Lankshear ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Postecoglou, "O, takım için iyi çalışan bir oyuncu. Bugün yeni bir deneyim daha yaşadı ve bu kadar zor bir deplasmanda mücadele etmek kolay değil. Tüm takım olarak hatalardan ders çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Topla Oynama Sıkıntısı

Postecoglou, Galatasaray'ın topla daha fazla hakimiyet kurduğunu ve bunun kendilerine maliyetini mağlubiyetle ödendiğini vurgulayarak bu konuda, "İlk yarı boyunca çok fazla top kaybettik. Galatasaray, topa daha iyi hakim oldu ve bunun sonucunu ağır bir yenilgi olarak yaşadık." dedi.

İLGİLİ HABERLER

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Konferans Ligi: Kopenhag - Başakşehir İlk Yarı Sonucu
2
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a Yenildi
3
Galatasaray, Tottenham'ı Yenerek Tarih Yazdı
4
Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar ile Müsabakası 0-0 Beraberlikle Sona Erdi
5
Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Maçındaki Önemli Notlar
6
Galatasaray Doktoru Yener İnce, Icardi'nin Sağlık Durumunu Değerlendirdi
7
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı Yendi

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak