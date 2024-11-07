Tottenham'ın Hayal Kırıklığı: Galatasaray Maçı Sonrası Postecoglou'nun Değerlendirmesi

Galatasaray Karşısında Hayal Kırıklığı

Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou, UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında Galatasaray'a 3-2 yenilmenin ardından duygularını paylaştı. Postecoglou, RAMS Park'ta gerçekleşen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın Değerlendirilmesi

Postecoglou, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. İlk yarı iyi anlar yakaladık ve gol de bulduk ama rakibimiz etkili futbol sergiledi. Genelde maçların ikinci yarısında kendimizi gösterebiliyoruz ancak bu sefer istediğimiz sonucu alamadık." dedi.

Galatasaray'ın Performansı

59 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Zor bir maç olmasını bekliyorduk ve beklediğimiz gibi kaliteli bir rakiple karşılaştık. Rakibin çok sayıda tehlikeli oyuncusu var. İlk yarıda oynadığımız oyun yeterli gelmedi." şeklinde konuştu.

Lankshear'ın Performansına Değindi

Maçta takımının ilk golünü atan ve 59. dakikada kırmızı kart gören 19 yaşındaki santrfordan Will Lankshear ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Postecoglou, "O, takım için iyi çalışan bir oyuncu. Bugün yeni bir deneyim daha yaşadı ve bu kadar zor bir deplasmanda mücadele etmek kolay değil. Tüm takım olarak hatalardan ders çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Topla Oynama Sıkıntısı

Postecoglou, Galatasaray'ın topla daha fazla hakimiyet kurduğunu ve bunun kendilerine maliyetini mağlubiyetle ödendiğini vurgulayarak bu konuda, "İlk yarı boyunca çok fazla top kaybettik. Galatasaray, topa daha iyi hakim oldu ve bunun sonucunu ağır bir yenilgi olarak yaşadık." dedi.