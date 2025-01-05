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Tottenham, Slavia Prag'dan Genç Kaleci Antonin Kinsky'yi Transfer Etti

Tottenham, Slavia Prag'dan 21 yaşındaki kaleci Antonin Kinsky'yi 12,5 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 12:44
Tottenham, Slavia Prag'dan Genç Kaleci Antonin Kinsky'yi Transfer Etti

Tottenham, Antonin Kinsky ile Anlaştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Çekya'nın Slavia Prag takımından genç kaleci Antonin Kinsky'yi kadrosuna kattığını duyurdu. 21 yaşındaki kaleci ile 2031 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandı.

Transfer Detayları

İngiltere basınında çıkan haberlere göre, bu transferin bonservis bedelinin 12,5 milyon sterlin olduğu öne sürüldü. Kinsky, Dukla Prag altyapısında yetiştikten sonra 2021 yılında Slavia Prag ile sözleşme imzaladı. Ayrıca, daha önce ülkesinin Vyskov ve Pardubice ekiplerinde kiralık olarak görev yaptı.

Performansı

Bu sezon Slavia Prag formasıyla 29 maça çıkan genç kaleci, bu karşılaşmaların 14

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