Tour of İstanbul İkinci Etabın Galibi Mathieu Burgaudeau

Tour of İstanbul'da İkinci Etap Nefes Kesti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği 2023 Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nda ikinci etabın galibi Fransız sporcu Mathieu Burgaudeau oldu.

Şile-Şile Etabı Detayları

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Tour of İstanbul'un Şile-Şile etabında 22 takımdan 135 sporcu mücadele etti. Toplam 137,8 kilometre uzunluğundaki yarışta Burgaudeau, Astana Qazaqstan Team’in İtalyan bisikletçisi Alessandro Romele ikinci, Airtox-Carl Ras takımından Danimarkalı Magnus Bak Klaris ise üçüncü oldu.

Saygı Sprint Prim ve Tırmanış Kapısı

İBBSK sporcusu Samet Bulut, etkinliğin saygıyı ve birlikteliği simgeleyen Saygı Sprint Prim kapısını ilk geçen sporcu oldu. 87,8 km'deki sprint kapısının liderliği ise geçen yılın şampiyonu Marchand tarafından alındı.

Mayodaki Değişiklikler

Şile-Şile etabının ardından mayo sahipleri arasında da değişiklikler meydana geldi. Genel klasman lideri olarak tanınan turuncu mayo, etabın galibi olan Burgaudeau’ya devredildi.

Buna karşın geçen günün en iyi sprinteri Emilien Jeanniere bu etapta mavi mayo giydi. Tırmanış klasmanındaki yeşil mayo ise Kaan Soylu Özkalbim tarafından korundu. Beyaz mayo ise, saygı prim kapısını ikinci sırada geçen Muhammad Nur Aiman Bin Rosli tarafından giyildi. Son olarak, Samet Bulut'un gösterdiği performansla saygı klasmanı liderliği eline geçti.