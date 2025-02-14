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Tour Of Pedalia Bisiklet Yarışları Antalya'da Start Aldı

Antalya'da başlayan Tour Of Pedalia, prolog yarışı ile başladı. Yarışta Burak Abay birinci oldu, yol yarışı yarın yapılacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:53
Tour Of Pedalia Bisiklet Yarışları Antalya'da Start Aldı

Tour Of Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışları Antalya'da Başladı

Bisiklet tutkunlarını bir araya getiren Tour Of Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışları, Antalya'da gerçekleştirilen etkileyici prolog yarışıyla start aldı. Katılımcılar, 2,6 kilometrelik özel parkurda bireysel performanslarını sergileyerek zamana karşı mücadele etti.

Prolog Yarışında Dereceler Belirlendi

Prolog yarışında birinciliği Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Burak Abay elde ederken, ikincilik Samet Bulut ile yine aynı kulüpten geldi. Üçüncülüğü ise Spor Toto Continental Takımı'ndan Ahmet Örken kazandı.

Mayo Sahipleri Belli Oldu

İlk etap sonucunda Tour Of Pedalia'nın mavi mayosu Burak Abay'a, "en genç sporcu mayosu" olan beyaz mayo ise Kazakistan'ın Team Vino Takımı'ndan Mikail Podlojni'ye verildi.

Yarış Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Yarış, yarın gerçekleştirilecek 140 kilometrelik yol yarışıyla devam edecek. Tour Of Pedalia, 16 Şubat Pazar günü sona erecek.

Tour Of Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışları, Antalya'da başladı. Prolog yarışı ile başlayan...

Tour Of Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışları, Antalya'da başladı. Prolog yarışı ile başlayan organizasyonda, sporcular bireysel performanslarını sergiledi. 2,6 kilometrelik özel parkurda tur atan sporcular, zamana karşı mücadele verdi.

Tour Of Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışları, Antalya'da başladı. Prolog yarışı ile başlayan...

Tour Of Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışları, Antalya'da başladı. Prolog yarışı ile başlayan organizasyonda, sporcular bireysel performanslarını sergiledi. 2,6 kilometrelik özel parkurda tur atan sporcular, zamana karşı mücadele verdi.

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