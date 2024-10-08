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Trabzon'da Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası Coşkusu

Trabzon'da efsane futbolcuların katıldığı turnuvada, unutulmaz başkanlar anıldı ve geçmişe yolculuk yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:09
Trabzon'da Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası Coşkusu

Trabzon'da Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası

Trabzon'da düzenlenen "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası", Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Turnuva, bu yıl vefat eden Trabzonspor'un eski başkanları Mehmet Ali Yılmaz, Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem anısına organize edilmiştir.

Avni Aker'de Efsaneler Sahada

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Trabzonspor tarihine damgasını vurmuş olan Şota Arveladze, Ibrahima Yattara ve Abdullah Ercan gibi efsanevi futbolcular katıldı. İlk gün yapılan karşılaşmalarda, "antrasit formalı" takım "parçalı formalı" takımı 8-3 yenerek finale yükselirken, "mavi formalı" takım da "çizgili formalı" takımı 6-4 mağlup ederek finale katılma hakkını elde etti.

Futbolseverlerden Yoğun İlgi

Turnuvada yer alan Trabzonsporlu eski futbolcu Ergin Keleş, "Burada yeniden sahaya çıkmak harika bir duygu. Bende hayranlık beslediğim önemli isimler var, onlarla bir araya gelmek çok güzel." diye belirtti. Diğer bir efsane futbolcu Şota Arveladze de, "Hüseyin Avni Aker Stadı'nı özlemiştim, burada yeniden olmak beni mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Dostlarla ve Taraftarlarla Hasret Giderdiler

Ibrahima Yattara ise, "Gerçekten burada tekrar top oynamak büyük bir sürpriz ve mutluluk. Trabzonspor taraftarlarını çok özledim." ifadelerini kullandı.

Önemli Bir Mesaj

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, efsane futbolcularla bir arada olmak için duyduğu mutluluğu paylaşarak, "Böyle anlamlı bir organizasyonda birlikte olmak bizim için kıymetli. Filistin için gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte yaşanan olayları da kınamak istiyorum." dedi.

Turnuva, yarın akşam oynanacak final ve şöhretler müsabakalarıyla sona erecek.

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" başladı. Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve...

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" başladı. Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğindeki turnuva, bu sene vefat eden Trabzonspor Kulübünin eski başkanları Mehmet Ali Yılmaz, Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem anısına organize edilen organizasyonda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç konuşma yaptı.

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" başladı. Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve...

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" başladı. Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğindeki turnuva, bu sene vefat eden Trabzonspor Kulübünin eski başkanları Mehmet Ali Yılmaz, Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem anısına organize edilen organizasyonda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç konuşma yaptı.

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" başladı. Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve...

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" başladı. Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğindeki turnuva, bu sene vefat eden Trabzonspor Kulübünin eski başkanları Mehmet Ali Yılmaz, Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem anısına organize edilen organizasyonda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç konuşma yaptı.

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" başladı. Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve...

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" başladı. Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğindeki turnuva, bu sene vefat eden Trabzonspor Kulübünin eski başkanları Mehmet Ali Yılmaz, Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem anısına organize edilen organizasyonda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç konuşma yaptı.

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" başladı. Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve...

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" başladı. Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğindeki turnuva, bu sene vefat eden Trabzonspor Kulübünin eski başkanları Mehmet Ali Yılmaz, Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem anısına organize edilen organizasyonda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç konuşma yaptı.

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" başladı. Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve...

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" başladı. Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğindeki turnuva, bu sene vefat eden Trabzonspor Kulübünin eski başkanları Mehmet Ali Yılmaz, Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem anısına organize edilen organizasyonda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç konuşma yaptı.

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