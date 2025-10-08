Trabzon'da 'Efsanelerle Yeniden' Turnuvası Emir Yuşa Anısına Sona Erdi

Trabzon'da 'Efsanelerle Yeniden' Turnuvası Emir Yuşa Atıcı Anısına Tamamlandı

Şöhretler maçı ve final heyecanı Faroz'da yaşandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor Kulübü paydaşlığıyla düzenlenen "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası, 4 yıl önce yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı anısına gerçekleştirildi. Organizasyonun finali, Faroz Futbol Sahası'nda oynanan şöhretler maçı ve final müsabakasıyla yapıldı.

Şöhretler maçında Trabzonsporlu eski futbolcular sahaya çıktı. Maçta yer alan isimler arasında Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Şenol Ustaömer, Bekir Barçın, Hasan Şengün, Hami Mandıralı, Abdullah Ercan ve İbrahim Yattara bulunuyordu. Karşılaşmayı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de izledi.

Maç sonuçları

Efsaneler ve şöhretler maçında bordo takım ile çizgili takım karşılaştı. Normal süresi beraberlikle tamamlanan maç, penaltılara gitti ve penaltı atışlarında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in attığı golün de katkısıyla çizgili takım 9-6 ile galip geldi.

Final maçında yine bordo ile çizgili takımlar karşı karşıya geldi; normal süre eşitlikle sonuçlanınca bu maç da penaltılara kaldı. Finalde bordo takım 9-8 skorla şampiyonluğa ulaştı.

Ödül töreni ve mesajlar

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde, Başkan Ahmet Metin Genç, turnuvada yer alan tüm sporcuların imzaladığı forma, madalya ve plaketi Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı'ya takdim etti.

Vali Aziz Yıldırım etkinlikte yaptığı konuşmada yorgun merminin yarattığı tahribata dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: Bu organizasyon, bu büyüklerimiz, bu güzel insanlar buna vesile olsun, artık silah sıkmayalım. Hiçbir şekilde düğünlerde, bayramlarda sevincimizi göstermek için silah atılmasın. Merminin yorgunu olmuyor, insanları hakikaten çok üzecek hadiseler meydana geliyor. Atmayalım, üzülmeyelim tam tersine sevincimizi farklı şekillerde ortaya koyalım. Kemençemiz, horonumuz var, bunlar bizim için sevinmeye yeter.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise belediye olarak böylesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, turnuvanın Emir Yuşa Atıcı anısına düzenlendiğini hatırlattı ve "Onu, en güzel duygularla ve dualarla anıyoruz" sözleriyle anmaya devam edeceklerini söyledi. Genç ayrıca aileye sabır dileyip katkı verenlerle emeği geçenlere teşekkür etti.

Mustafa Atıcı, dört yıl önce evladını yorgun bir mermiye kurban verdiğini belirterek, o günden beri farkındalık oluşturmak için çaba harcadığını aktardı. Atıcı, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Evladımızın adını yaşatmaya gayret ediyoruz, kendisi artık aramızda değil ama hatırası kalbimizde" dedi.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödüller, Vali Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tarafından takdim edildi.

