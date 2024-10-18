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Trabzon'da Off-Road Heyecanı: Türkiye Şampiyonası 5. Ayak Başladı

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'da başladı, katılımcılar ve protokol yarışlara start verdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 13:39
Trabzon'da Off-Road Heyecanı: Türkiye Şampiyonası 5. Ayak Başladı

Türkiye Off-Road Şampiyonası Trabzon'da Başladı

2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı, Trabzon'da renkli bir organizasyonla start aldı. Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından, ICRYPEX ve PETLAS'ın sponsorluğunda, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte 23 araç kaydoldu.

Araçlar Start Noktasında Bir Araya Geldi

Araçların Akçaabat Belediyesi önünde toplandığı bu etkinlikte, start verme heyecanına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcı ve diğer protokol üyeleri katıldı. Başkan Ekim, yarışların kazasız geçmesi konusunda güzel dileklerini iletti.

Etkinlik Programı

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcı, organizasyonun üç etaptan oluşacağını belirterek, “Çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızı yarışları izlemeye davet ediyoruz.” dedi. Yarışlar, yarın Hıdırnebi Yaylası'nın Acısu Balıklı mevkisinde başlayacak mukavemet etabıyla devam edecek ve pazar günü Yaylacık Sahili'nde seyirci etabıyla son bulacak.

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