Trabzon'da Üçüzler Okçulukta Tarih Yazıyor

Trabzon'da 9 yaşındaki üçüzler Rüzgar, Yağmur ve Poyraz Cihan, "Sporla Gülümse Geleceğine" projesi kapsamında okçuluk branşı ile tanışarak başarı hikayeleri yazmaya başladı. Genç okçular, kısa sürede yeteneklerini geliştirerek, önemli bir başarı elde etti.

Ortahisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nin iş birliği ile gerçekleştirilen bu proje, 4 bin 511 ilkokul öğrencisine kapsamlı eğitimler sunmakta. Proje çerçevesinde, çocuklar beden eğitimi ve oyun dersini profesyonel antrenörler eşliğinde spor salonlarında işlemekte.

Geçen yıl başlayan ve bu yıl devam eden projeye katılan kardeşler, okçuluğa yönelerek dikkat çekmişlerdir. Kazım Güzel, Ortahisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü, Yağmur ve Rüzgar'ın yeteneklerini hızlı bir şekilde fark ederek, antrenmanlarını haftada üç güne çıkarma kararı aldı. Poyraz ise yaz aylarında okçuluğa katılarak kardeşleri ile aynı branşa yöneldi.

Kısa bir süre önce licans alan kardeşlerden Yağmur ve Rüzgar, yaz spor okulları kapsamında düzenlenen müsabakada 50 sporcu arasında okçulukta ilk madalyalarını kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Antrenör Kazım Güzel: "Üçüz Sporcular Bize Şaşırtıcı Geldi"

Antrenör Kazım Güzel, AA muhabirine verdiği demeçte, projeyle bazı yetenekli öğrenciler keşfettiklerini ifade ederek, "Üçüzlerden ikisi madalya kazanmayı başardı. Biz projenin sürekli olmasını istiyoruz. Çocukların gelecekte, milli sporcu olmalarını ve sporla ilgilenmelerini istiyoruz," dedi.

Anne Fatma Cihan: "Çocuklarımın Milli Sporcu Olmasını İstiyorum"

Üçüzlerin annesi Fatma Cihan, proje sayesinde çocuklarının okçuluğa yöneldiğini belirterek, "Çocuklarım okçuluğu sevdi ve hocamızın yönlendirmeleriyle madalya aldılar. İnşallah onlar gibi milli sporcu olurlar," ifadelerini kullandı.

Yağmur, Rüzgar ve Poyraz, birbirlerine destek vererek okçulukta başarı sağlamaya kararlı. Yağmur, "Okçuluğu çok seviyorum," derken, Rüzgar, "Madalya kazanmayı hiç beklemiyordum ama çok sevindim," diye konuştu. Poyraz ise hedefinin, kardeşleri gibi madalya kazanmak olduğunu belirtti.