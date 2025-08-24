Trabzonspor 1-0 Antalyaspor: Folcarelli'den galibiyet serisi mesajı

Tim Jabol Folcarelli: "Galibiyet serisini devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından konuşan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, "Öncelikle daha iyi performans sergileyebileceğimiz bir maçtı bunu söyleyerek konuşmama başlamak istiyorum. Buna rağmen bir arada kalmayı, birlikte kalabilmeyi başardık. Maçı gol yemeden bitirdik. Kolektif oyunumuzla beraber maçın sonunu getirebildik. Dolayısıyla galibiyetle buradan ayrıldığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyet serisini devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Folcarelli, Samsunspor maçında da seriyi devam ettirmek istediklerinin altını çizerek, "Sezona dinamik şekilde bir galibiyet serisiyle başlamak gerçekten çok önemlidir. Bu seriyi de kesinlikle devam ettirmek istiyoruz. Evimizde oynuyoruz. Gelecek hafta da evimizde oynayacağız. Bu seriye aynı şekilde 3 puanla devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu ve maç içindeki oyuncu değişikliğiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Folcarelli, maçtan bir gün önce hafif bir şey hissettiğinin altını çizerek, "Risk almak istemedim. Ciddi derecede bir şey hissetmedim. Herhangi bir ses veya yırtılma tarzı benzer riskli bir şey yoktu. Ben de bunun yerine yerime girip yüzde 100'ünü verebilecek bir takım arkadaşımın oyuna devam etmesini tercih ettim. Böylelikle takıma daha faydalı, daha iyi yardımcı olabilecek biri benim yerime girmiş oldu." diye konuştu.

