Trabzonspor 1-0 Samsunspor — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 22:28
Trabzonspor 1-0 Samsunspor — İlk Yarı Özeti

Maçtan Öne Çıkanlar

8. dakika: Ceza alanı sağ çaprazından Olaigbe'nin şutunda yerden seken topu kaleci Okan Kocuk, yatarak direk dibinden çeldi.

16. dakika — Gol: Trabzonspor'un gelişen organize atağında son olarak sağ taraftaki Zubkov'un ortasında, altıpas içinde Onuachu uçarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

20. dakika: Yunus Emre Çift'in ceza alanı dışından şutunda yerden seken top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

27. dakika: Trabzonspor'da sakatlanan Pina'nın yerine Arif Boşluk oyuna dahil oldu.

29. dakika: Zeki Yavru'nun soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte Tomasson'un ayağıyla tamamlamak istediği topu çizgi önünde Onuachu kafayla uzaklaştırdı.

37. dakika: Sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda önce savunmaya sonra direğe çarpan top kornere çıktı.

44. dakika: Ntcham'ın ceza alanı içinden şutunda top az farkla üstten auta gitti.

İlk yarı: Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

