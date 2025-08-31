Trabzonspor 1-0 Samsunspor — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Trabzonspor 1-0 Samsunspor — İlk Yarı Özeti
Trendyol Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Maçtan Öne Çıkanlar
8. dakika: Ceza alanı sağ çaprazından Olaigbe'nin şutunda yerden seken topu kaleci Okan Kocuk, yatarak direk dibinden çeldi.
16. dakika — Gol: Trabzonspor'un gelişen organize atağında son olarak sağ taraftaki Zubkov'un ortasında, altıpas içinde Onuachu uçarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
20. dakika: Yunus Emre Çift'in ceza alanı dışından şutunda yerden seken top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
27. dakika: Trabzonspor'da sakatlanan Pina'nın yerine Arif Boşluk oyuna dahil oldu.
29. dakika: Zeki Yavru'nun soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte Tomasson'un ayağıyla tamamlamak istediği topu çizgi önünde Onuachu kafayla uzaklaştırdı.
37. dakika: Sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda önce savunmaya sonra direğe çarpan top kornere çıktı.
44. dakika: Ntcham'ın ceza alanı içinden şutunda top az farkla üstten auta gitti.
İlk yarı: Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.