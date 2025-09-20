Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 6. Hafta

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK

Maç Sonucu ve Öne Çıkanlar

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Her iki ekip de önemli pozisyonlar bulsa da, maçta galip çıkmadı.

48. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Olaigbe'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci yatarak topu kontrol etti.

70. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Ceza alanını terk eden Onana'nın uzun pasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Onuachu, ceza alanı dışında kaleci Mustafa Burak Bozan'ı da geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

86. dakikada sağ taraftan bomboş ilerleyerek ceza alanına giren Augusto'nun kaleci Mustafa Burak Bozan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, kaleci topa ayağıyla müdahale etmeyi başardı.

90+1. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci yatarak topa sahip oldu.

Maç, her iki takımın da golle sonuçlanan ataklarına rağmen 1-1 eşitlikle sona erdi.