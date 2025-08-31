Trabzonspor 1-1 Samsunspor — Trendyol Süper Lig 4. Hafta
Maç Özeti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.
49. dakikada Soner Gönül'ün soldan ortasında, ceza alanı içinde Musaba'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın ayağıyla müdahale ettiği top az farkla üstten kornere gitti.
53. dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında Musaba'nın pasında Moundilmadji, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı; Uğurcan bu kez rakibine gol izni vermedi.
55. dakikada Zubkov'un ceza alanı sağ çaprazından şutunda top az farkla auta çıktı.
62. dakikada ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Onuachu, karşı karşıya kaldığı Okan Kocuk'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi; ancak pozisyonu Video Yardımcı Hakem uyarısıyla izleyen Kayatepe, penaltı kararını iptal etti.
89. dakikada Samsunspor geliştirdiği organize atakta eşitliği sağladı. Sağ taraftan gelen Musaba'nın pasında altıpas içinde Moundilmadji, yatarak yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.