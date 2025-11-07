Trabzonspor, 12. haftada Corendon Alanyaspor’u Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Trabzonspor, yarın saat 17.00'de Corendon Alanyaspor'u konuk edecek; eksikler, istatistikler ve hakemler belli oldu.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:29
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, yarın saat 17.00’de evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, Akdeniz ekibi karşısında üç puan alarak hem sahasındaki yenilmezlik serisini hem de zirve yolundaki tırmanışı sürdürmeyi hedefliyor.

Eksikler

Trabzonspor kadrosunda Benjamin Bouchouari kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Ayrıca tedavileri süren Stefan Savic ve Batagov’un da maçta görev alması beklenmiyor.

İstatistikler ve önceki randevular

İki takım bugüne kadar toplam 18 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor 6 galibiyet alırken, Alanyaspor 8 kez sahadan galip ayrıldı; 4 karşılaşma berabere bitti. Toplam gol sayılarında Trabzonspor 27, Alanyaspor ise 32 gole ulaştı.

Trabzon’daki yüzleşmelerde ise tarafların oynadığı 9 maçta üstünlük bordo-mavililerin oldu. Ev sahibi ekip 4 galibiyet elde ederken, Akdeniz ekibi 3 kez kazandı; 2 maçta beraberlik çıktı. Trabzonspor evindeki maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Öte yandan Trabzonspor, rakibiyle oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finali ve grup müsabakalarında yapılan 2 maçı da kazanmıştı.

Teknik direktör notu

Fatih Tekke, Süper Lig'de Alanyaspor’a karşı çıktığı maçları kaybetmedi. Geçen sezon bordo-mavililer Tekke yönetiminde rakibini 4-3 mağlup ederken, 2022-23 sezonunda İstanbulspor’un başındayken de Alanyaspor’u 2-1 ile geçti.

Hakemler

Trabzonspor - Alanyaspor müsabakasını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcıları Anıl Usta ve Süleyman Özay olurken, maçın dördüncü hakemi Erdem Mertoğlu olarak açıklandı.

