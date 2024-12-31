DOLAR
35,35 -0,09%
EURO
36,86 -0,25%
ALTIN
2.971,63 -0,3%
BITCOIN
3.321.484,11 0,67%

Trabzonspor 2024'te Zorlu Bir Süreç Geçiriyor

Trabzonspor, 2024 yılında zorlu bir performans sergileyerek Süper Lig'de 13. sırada yer aldı ve Avrupa kupalarında başarısızlıklar yaşadı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:06
Trabzonspor 2024'te Zorlu Bir Süreç Geçiriyor

Trabzonspor 2024'te Sıkıntılı Günler Yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasını 19 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, 2024 yılında toplam 49 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 23 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak sıkıntılı bir dönem geçirdi.

Lig Performansı

Trabzonspor, 2024 yılında Süper Lig'de 37 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. Geçen sezon ligi 67 puanla 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı. Ancak bu sezon, ligin ilk 17 haftasında yalnızca 19 puan toplayabildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Üzüntü

Trabzonspor, 2024 yılında Ziraat Türkiye KupasıBeşiktaş'a 3-2 mağlup olarak kupayı kazanamadı. Bu turnuvada 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'da Hüsran

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok takımını mağlup ederek bir üst tura yükselmesine rağmen, 3. eleme turunda Rapid Wien'e iki maçta da yenilerek turnuvaya veda etti. UEFA Konferans Ligi'nde ise, İsviçre'nin St. Gallen takımıyla oynadığı play-off turunda penaltılarda elendi.

Teknik Direktör Değişimi

Trabzonspor, 2024 yılında Abdullah Avcı'nın ardından Şenol Güneş'i takımın başına getirdi. Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra, İhsan Derelioğlu yönetiminde Eyüpspor karşılaşmasına çıktılar ve bu maç golsüz berabere bitti.

Başkanlık Seçimi

Trabzonspor'da 1 Aralık’ta yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Ertuğrul Doğan, 2 bin 595 geçerli oyundan 1,581

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ezel Ecrin Eren, Uluslararası Karate Turnuvası'nda Altın Madalya Kazandı
2
Halkbank'ta Kaliteli Oyun ve Mükemmel Atmosfer: Igor Kolakovic Açıklıyor
3
Bakan Bak: 2024'te Milli Sporcular 7,500 Madalya Kazandı
4
Yusuf Dikeç'in İkonik Pozu ile Atıcılık Dünyayı Sarstı
5
Dünya Şampiyonu İkizler, Antrenör Anneleriyle Yeni Hedeflere Yelken Açtı
6
Razgatlıoğlu ve Sofuoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Rakip Olacak
7
Fenerbahçe, 2024'ü Kupasız Kapattı: Bu Yılın Performansı ve Sonuçları

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!