Trabzonspor 2024'te Zorlu Bir Süreç Geçiriyor

Trabzonspor 2024'te Sıkıntılı Günler Yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasını 19 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, 2024 yılında toplam 49 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 23 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak sıkıntılı bir dönem geçirdi.

Lig Performansı

Trabzonspor, 2024 yılında Süper Lig'de 37 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. Geçen sezon ligi 67 puanla 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı. Ancak bu sezon, ligin ilk 17 haftasında yalnızca 19 puan toplayabildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Üzüntü

Trabzonspor, 2024 yılında Ziraat Türkiye KupasıBeşiktaş'a 3-2 mağlup olarak kupayı kazanamadı. Bu turnuvada 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'da Hüsran

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok takımını mağlup ederek bir üst tura yükselmesine rağmen, 3. eleme turunda Rapid Wien'e iki maçta da yenilerek turnuvaya veda etti. UEFA Konferans Ligi'nde ise, İsviçre'nin St. Gallen takımıyla oynadığı play-off turunda penaltılarda elendi.

Teknik Direktör Değişimi

Trabzonspor, 2024 yılında Abdullah Avcı'nın ardından Şenol Güneş'i takımın başına getirdi. Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra, İhsan Derelioğlu yönetiminde Eyüpspor karşılaşmasına çıktılar ve bu maç golsüz berabere bitti.

Başkanlık Seçimi

Trabzonspor'da 1 Aralık’ta yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Ertuğrul Doğan, 2 bin 595 geçerli oyundan 1,581