Trabzonspor, 25 Ekim'de ikas Eyüpspor Maçı İçin Hazırlanıyor

Trabzonspor, 25 Ekim'de sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü; Nwakaeme, Cihan Çanak ve Taha Emre İnce yer almadı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 16:15
Antrenman detayları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü sahasında yapacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bordo-mavililer, ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı ve daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Antrenmana tedavileri devam eden Nwakaeme ile genç oyuncular Cihan Çanak ve Taha Emre İnce katılmadı.

Teknik direktör Fatih Tekke, antrenmanda golcü oyuncu Paul Onuachu ile kısa bir görüşme yaptı.

Trabzonspor, yarınki antrenmanla ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

