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Trabzonspor, 259 Günlük Deplasman Galibiyet Özlemini Kayseri'de Bitirmek İstiyor

Trabzonspor, 259 gün aradan sonra deplasman galibiyeti için Kayseri'de mücadele edecek. Bu sezon dış sahada kazanamadı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:06
Trabzonspor, 259 Günlük Deplasman Galibiyet Özlemini Kayseri'de Bitirmek İstiyor

Trabzonspor, Kayseri'de Galibiyet Arayacak

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında, 1 Şubat Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, dış sahada yaşadığı galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda henüz galip gelememişken, son deplasman galibiyetini 18 Mayıs 2024 tarihinde RAMS Başakşehir karşısında almıştı.

Deplasman Performansı Ne Durumda?

Bu sezon, Süper Lig'de dış sahada oynadığı 9 maçta yalnızca 4 puan toplayabilen Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 4’ünde berabere kalırken, 5 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililerin, 27 puanlık dış saha potansiyelinin yalnızca %15'ini hanesine yazdırması dikkat çekiyor.

Rakip sahadaki eşleşmelerinde Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Trabzonspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a ise yenildi.

Üç Farklı Teknik Adamla Galibiyet Yok

Trabzonspor'un deplasmandaki bu başarısızlığında, sezona 3 farklı teknik adamın liderliğinde devam etmesi de etkili oldu. Ligin ilk haftasında Abdullah Avcı, Net Global Sivasspor karşısında 0-0'lık beraberlik elde etti. Daha sonra, geçici olarak İhsan Derelioğlu yönetiminde ikas Eyüpspor ile yine golsüz berabere kaldı.

Son olarak, Şenol Güneş yönetiminde 7 deplasman maçı oynayan bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda da sadece 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Güneş’in yönetimindeki maçlardaki sonuçlar da pek iç açıcı değil; Gaziantep FK ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalınırken, Göztepe’ye 2-1, Corendon Alanyaspor’a 2-1, Reeder Samsunspor’a 2-1, Çaykur Rizespor’a ise 3-1 ve Galatasaray’a 4-3 yenildi.

Trabzonspor, Kayseri'de mücadele ederek 259 günlük deplasman galibiyet özlemini dindirmeye çalışacak.

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