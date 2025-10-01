Trabzonspor, 3 Ekim'de Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antrenman raporu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İdmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Takım daha sonra 5'e 2 çalışması ile yoğunlaştı ve antrenman taktik idman ile son buldu.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.