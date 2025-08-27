DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,76 0,2%
ALTIN
4.479,83 -0,18%
BITCOIN
4.590.394,86 -0,47%

Trabzonspor, 31 Ağustos'taki Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında 31 Ağustos Pazar sahasında oynayacağı Samsunspor maçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Tekke yönetiminde çalıştı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:28
Trabzonspor, 31 Ağustos'taki Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, 31 Ağustos'taki Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışma

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında karşılaşacağı Samsunspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Oyuncular ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı.

Antrenmanın devamında futbolcular rondo ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Bordo mavililer, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yeniden devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile...

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabağ, Ferencvaros'u eleyerek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi
2
Benfica-Fenerbahçe: Mourinho 5 değişiklikle çıktı, Livakovic ilk 11'de
3
Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam ediyor
4
Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco ile resmi görüşmelere başladı
5
Sparta Prag, Riga'yı eleyip UEFA Konferans Ligi lig aşamasına yükseldi
6
Milli Badmintoncular Paris'te Dünya Şampiyonası'nda Mücadele Etti
7
Trabzonspor, 31 Ağustos'taki Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?