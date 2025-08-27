Trabzonspor, 31 Ağustos'taki Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, 31 Ağustos'taki Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışma
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında karşılaşacağı Samsunspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Oyuncular ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı.
Antrenmanın devamında futbolcular rondo ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Bordo mavililer, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yeniden devam edecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.