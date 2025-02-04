Trabzonspor, 57 Yılda 192. Yabancı Oyuncusunu Kadrosuna Kattı

Trabzonspor, 192. Yabancı Oyuncusu Oleksandr Zubkov'u Transfer Etti

Trabzonspor, sözleşme imzaladığı Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zubkov ile 57 yıllık tarihinde 192. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi. Kulüp, ara transfer döneminde Zubkov ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yabancı Futbolcu Transferi Rekorları

Bordo-mavili ekip, şimdiye kadar 54 ülkeden oyuncu transferi yaparken, en fazla forma giyen yabancı oyuncuların başında Brezilyalı

Zubkov, Trabzonspor'un 7. Ukraynalı Oyuncusu

Oleksandr Zubkov, Trabzonspor tarihinin 7. Ukraynalı oyuncusu oldu. Daha önce Ukrayna’dan gelen futbolcular arasında Yuriy Kalitvintsev, Sergiy Gusev, Yuriy Shelepnytskyi, Viktor Gryshko, Arseniy Batagov ve Danylo Sikan yer alıyor. Üç Ukraynalı, mevcut kadroda Zubkov'un yanı sıra Danylo Sikan ve Arseniy Batagov'dan oluşuyor.

Ertuğrul Doğan Döneminde Önemli Transferler

Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde Trabzonspor, toplamda 22 yabancı oyuncu transfer etti. Bu oyuncular arasında Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme (ikinci kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan ve Zubkov yer almaktadır.