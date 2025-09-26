Trabzonspor 7 Yıl Sonra Basketbol Süper Ligi'nde: Play-off ve Avrupa Kupaları Hedefi

7 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'ne dönen Trabzonspor, 10 takviye ile play-off ve Avrupa kupaları hedefiyle sezona güçlü hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:37
Basketbol Süper Ligi'ne 7 yıl sonra geri dönen Trabzonspor, güçlendirdiği kadrosuyla ligin üst sıralarını ve Avrupa kupalarını hedefliyor. 2024-2025 sezonunu Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayıp yükselen bordo-mavili ekip yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor.

Başantrenör Selçuk Erkan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek takım hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarların gurur duyacağı ve seyretmekten zevk alacağı bir oyun ortaya koymaya çalışacaklarını söyledi.

Başantrenör Selçuk Ernak ile 10 yeni oyuncuyu kadrosuna katan ekip, sezona başarılı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ernak, transferlerle ilgili şunları söyledi: "Şu an için sezon öncesi transferlerimizi tamamladık. Tabi bundan sonrası için eğer memnun kalmadığımız kısımlar olursa ya da Allah korusun bir sakatlığımız olursa bunlar için bizim hazırlığımız her zaman sürüyor. İstemeyiz böyle bir şeyin başımıza gelmesini ama takımımız tamam. Milli takımdan gelenler de aramıza katıldılar, çalışmalarını yaptılar. En kısa zamanda form tutarak takıma faydalı olacaklarını düşünüyorum."

Ernak, bordo-mavili taraftarların takımın en büyük güçlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Tabii ki onları burada mutlu edebilecek sonuçları alabilmek için bu ligin en mücadeleci en sert oynayan takımlarından biri olmak istiyoruz. Hata yaptığımız zaman da bununla başa çıkacak mücadeleyi gösterip taraftarımızın takdirini kazanmak istiyoruz. Çünkü bu şekilde basketbolun güzelleşebileceğine, başarılı olunacağına inanıyoruz. Taraftarımızın gurur duyacağı ve seyretmekten zevk alacağı bir basketbol oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Play-off'u zorlamak istiyoruz"

Başarıya adım adım ulaşacaklarını vurgulayan Ernak, "Lige bu sene yeni çıktık, yepyeni bir kadro oluşturduk. Başarıya giden yol adım adımdır. Bunun bir düğmesi yok, bir günde basıp o başarıya ulaşamazsınız. Sağlam adımlarla gelip büyük bir basketbol kulübü olma hedefimiz var. Bu sene en azından Avrupa kupalarına katılacak bir yerde olmak play-off'u zorlamak istiyoruz. Önümüzdeki sene bu hedefi yakaladığımız takdirde yeni ve daha büyük hedefler revize edeceğiz. Kulübümüzün amacı, başkanımızın bize verdiği yol haritası bu. Biz de bu yol haritasında ilerlemeye çalışacağız." dedi.

Kaptan İsmail Cem Ulusoy'dan mesaj

Kaptan İsmail Cem Ulusoy da takımın hedefleri için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti. Ulusoy, "Trabzonspor çok büyük bir camia. Bu camianın buralarda mücadele etmesi çok önemli. O yüzden önümüzdeki ilk maçla beraber bütün mücadelemizi sahaya koyarak elimizden gelen her şeyi yapıp Trabzon halkına Trabzonspor taraftarına basketbolda hak ettikleri mutlu günleri yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenman ve hazırlık maçlarıyla verimli bir süreç geçirdiklerini söyleyen Ulusoy, hedeflerini şöyle açıkladı: "Öncelikle hedefimiz maç maç bakmak. Avrupa kupası oynamıyoruz, haftada bir maçımız var. Her maça elimizden geldiğince çıkıp herkesi yenebileceğimizi göstermek istiyoruz. Yarı final oynamak bir hedef desem gerçekçi olmayabilir ama sezon içerisinde oynayacağımız basketbolla bunu gerçekleştirebiliriz. Hedefimiz ligi ilk 10'da bitirip önümüzdeki sene Avrupa kupalarına katılmak. Tabi ki sezon içerisinde hedeflerimiz değişiklik gösterebilir. İlk 8'i, 4'ü hedefleyebiliriz."

