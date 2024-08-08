Trabzonspor'a Karşı Rapid Wien'den Önemli Galibiyet

Trabzonspor-Rapid Wien Maçının Ardından

Robert Klauss'dan Değerlendirme

Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Klauss, oyuncularının tamamen plana sadık kalarak önemli bir galibiyet elde ettiğini belirtti.

'Rövanş maçı için sabırsızlanıyoruz.' diyerek mutluluğunu dile getiren Klauss, 'Taktiksel disiplin konusunda özveri gösteren takımımı tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı. Galibiyetin ardındaki planı ve konsantrasyonu vurgulayan Klauss, "İkinci yarıda Trabzonspor'un etkili ataklarıyla birlikte zorlu anlar yaşadık ama bu zorlukların üstesinden gelebildik." dedi.

Maçın Gelişimi ve Strateji

Klauss, ilk yarıda üstün olduklarına dikkat çekti ve ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle Trabzonspor'un direncinin arttığını ifade etti. "Sonunda galibiyet golünü biz attık ve bu takıma olan güvenimizi pekiştirdi," diye ekledi.

Klauss, Visca'nın kanatlardan etkili olabileceğini düşündüklerini ve buna önlem almak konusunda dikkatli davrandıklarını belirtti. "Kendi oyun planımıza sadık kalarak mücadeleyi tamamladık," dedi. Viyana'da yaşayan Türk nüfusuyla ilgili de bilgi veren Klauss, 'Bunun bilincindeyiz ve analizlerimizi buna göre yaptık.' ifadesinde bulundu.