Trabzonspor, Adana Demirspor ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

Trabzonspor, Adana Demirspor'u Ağırlayacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşma, Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.

Kötü Gidişata Son Vermek İstiyor

Bordo-mavililer, ligin son üç haftasında sırasıyla Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 ve Çaykur Rizespor'a dış sahada 3-1 yenilerek zor günler geçiriyor. Trabzonspor, son sıradaki Adana Demirspor’u mağlup ederek bu kötü gidişata son vermek istiyor.

Sakatlar ve Cezalılar

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme ile kart cezalısı Pedro Malheiro forma giyemeyecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.