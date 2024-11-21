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Trabzonspor Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:03
Trabzonspor Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Adana Demirspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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