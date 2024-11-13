Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oyuncular, aerobik koşu ve pas çalışmaları yaparak form tutmaya çalıştı.

Dar alanda yapılan oyun teknikleriyle devam eden idman, tek kale savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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