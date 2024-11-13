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Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Trabzonspor, Adana Demirspor hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 20:00
Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oyuncular, aerobik koşu ve pas çalışmaları yaparak form tutmaya çalıştı.

Dar alanda yapılan oyun teknikleriyle devam eden idman, tek kale savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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