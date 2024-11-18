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Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 19:46
Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular dinamik ısınma ardından pas çalışması yaptı. Çalışmalar, geçişli rondo ve dar alanda oyun ile sürdü ve taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçı hazırlıkları kapsamında yarın çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Muhammed Taha Tepe de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Muhammed Taha Tepe de katıldı.

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