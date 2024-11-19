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Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Adana Demirspor ile yapacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Takım çift antrenman ile form tutuyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 18:15
Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürüyor.

İlk Antrenman Salonda Gerçekleşti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Akşam Antrenmanında Yoğun Çalışma

Futbolcular, akşam antrenmanında dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenman, hücum ve savunma çalışmaları ile devam ederek, taktik çalışmalar ile tamamlandı.

Hazırlıklar Devam Edecek

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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