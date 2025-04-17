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Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, 19 Nisan'da oynayacağı Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:49
Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, bu önemli karşılaşma için antrenmanlarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Antrenman

Sportif hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştiren Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı. Basın mensuplarına açık olan ilk 15 dakikada oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışmaları ile antrenmana devam etti.

Ancak, antrenmana sakatlıkları nedeniyle katılamayan bazı oyuncuların olduğu belirtildi. Denis Draguş, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen ve Serdar Saatçı antrenmanda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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