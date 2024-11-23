Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Adana Demirspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor ile sahasında oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından taktik çalışmalara odaklandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla 25 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek Adana Demirspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda kaleci Uğurcan Çakır da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda kaleci Uğurcan Çakır da yer aldı.