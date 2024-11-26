Trabzonspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Başlattı

Trabzonspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazır!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Antrenör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, takımın fiziksel açıdan formda kalmasını sağlamayı hedefliyor.

Antrenman Detayları

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda, oyuncular pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra dar alanda oyun ile devam eden antrenman, sprint ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi.

Önemli İsimler Takıma Döndü

Trabzonspor'un antrenmanında, tedavileri tamamlanan Anthony Nwakaeme ve Stefan Savic de yer aldı. Bu durum, takımın moral ve enerji seviyesini artırmakta önemli bir etken olacak.

Yarın Devam Edecekler

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. Taraftarlar, takımın göstermiş olduğu bu kararlılığın sahada da yansımasını umuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Tedavisi tamamlanan Stephan Savic de antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Tedavisi tamamlanan Stephan Savic de antrenmanda yer aldı.