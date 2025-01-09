Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Corendon Alanyaspor ile forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Dalet sonucu diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas çalışmaları gerçekleştirdi ve 6'ya 3 dar alanda oyun oynadı. Antrenmanın devamında sprint ve anaerobik çalışmalar yapıldı.

Öte yandan, tedavi için gittiği İspanya'dan dönen Karadağlı stoper Stefan Savic de antrenmanda yer alarak takıma katıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş (solda) yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş (solda) yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.