Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazır: Son Antrenman Tamamlandı

Trabzonspor, Antalyaspor ile oynayacağı maça hazır. Son antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 19:42
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazır: Son Antrenman Tamamlandı

Trabzonspor Antalyaspor'a Hazır!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, maç öncesinde son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.

Son Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan çalışmada oyuncuların motivasyon seviyesi oldukça yüksek görünüyordu. Takım, Antalyaspor karşısında güçlü bir performans sergilemek için iddialı bir şekilde hazırlandı.

Maç Bilgileri

Maç, Papara Park'ta yarın saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Trabzonspor'un başarılı bir sonuç elde etme hedefiyle sahaya çıkması bekleniyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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