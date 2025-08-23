DOLAR
Trabzonspor — Antalyaspor: Papara Park'ta Saat 19.00

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Hesap.com Antalyaspor'u Papara Park'ta saat 19.00'da konuk edecek; Nwakaeme sakatlığı nedeniyle yok.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 09:29
Trabzonspor — Antalyaspor: Papara Park'ta Saat 19.00

Trabzonspor — Antalyaspor: Papara Park'ta Saat 19.00

Maç Önizlemesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, ligde güçlü bir başlangıç yaptı; ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçlarla mağlup etti. Trabzonspor, Akdeniz temsilcisi karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Takım kadrosunda ise sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme yarınki maçta forma giyemeyecek.

