Trabzonspor Avrupa'da 153. Maçına Çıkıyor

Trabzonspor Avrupa'da 153. Maçında

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Rapid Wien ekibiyle karşı karşıya gelecek. Bu maç, Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 153. mücadelesi olacak.

Avrupa Serüveni ve İstatistikler

Trabzonspor, bugüne kadar oynadığı 152 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi, toplamda 193 gol atarken, kalelerinde ise 206 gol gördü. Avrupa serüvenine 1976-1977 sezonunda başlayan takım, bu zamana kadar Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Avrupa Ligi'nde 96, Kupa Galipleri Kupası'nda 12, Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde ise 6 maç oynadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 97. Karşılaşma

Trabzonspor, yarın Rapid Wien ile karşılaşarak UEFA Europa League adı altında düzenlenen turnuvada 97. maçına çıkacak. 1982-83 sezonunda Kaiserslautern ile eşleşen bordo-mavili ekip, şimdiye dek bu turnuvada 38 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Toplamda 130 gol atan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmalarda kalesinde 129 gol gördü.

En Farklı Galibiyet ve Yenilgi

Bordo-mavililerin Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti, 2007-2008 sezonunda Arnavutluk'un Vllaznia takımına karşı 6-0'lık sonuçla elde edildi. Diğer yandan, 1990-1991 sezonunda Barcelona'ya karşı yaşadığı 7-2'lik mağlubiyet ise en farklı yenilgi oldu. Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en fazla gol atan oyuncusu Hami Mandıralı olarak tarihe geçti ve toplamda 23 gol kaydetti.

Bu Sezonki Performans

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok ekibiyle oynadığı iki maçı da kazanarak turu geçti. İlk maçı 2-0 ve rövanşı 1-0 kazanan bordo-mavili ekip, 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu ve yarınki rövanş için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon oynadığı 3 maçta toplam 3 gol atan Trabzonspor, yalnızca 1 gol yedi.