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Trabzonspor Avrupa Ligi'nden Elendi, UEFA Konferans Ligi'nde Devam Edecek

Trabzonspor, Rapid Wien karşısında kaybederek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 21:09
Trabzonspor Avrupa Ligi'nden Elendi, UEFA Konferans Ligi'nde Devam Edecek

Trabzonspor Avrupa'dan Elendi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaştı ve maçı 2-0 kaybetti. Bordo-mavililer, Avrupa'daki mücadelesini UEFA Konferans Ligi play-off turunda sürdürecek.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmada 74. dakikada Rapid Wien'in Burgstaller'in pasında Jansson'un kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyon, dikkat çekti. Jansson'un ceza sahası çıkışından yaptığı sert vuruş, Uğurcan tarafından kurtarıldı.

77. dakikada, Rapid Wien gol buldu. Bolla'nın pasıyla ceza sahasına giren Seidl, kaleci ile karşı karşıya kalarak sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

81. dakikada, Barisic'in ceza sahasına ortasında Enis Destan'ın vuruşu, direğin yanından auta gitti.

84. dakikada, Nwakaeme'nin pasıyla Trezeguet'nin vuruşu Rapid Wien kalecisi Hedl tarafından engellendi.

Fark İkiye Çıktı

87. dakikada, Rapid Wien farkı ikiye çıkardı. Seidl'dan aldığı ara pasla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan geçen Lang, yerden yaptığı vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.

Sonuç

Karşılaşma Rapid Wien'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Trabzon'daki ilk maçı da 1-0 kazanan Avusturya temsilcisi, adını play-off turuna yazdırdı. Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele etmeye devam edecek. Bordo-mavililer, Konferans Ligi 3. eleme turunda Polonya ekibi Slask Wroclaw ile İsviçre temsilcisi St. Gallen arasındaki eşleşmenin galibi ile karşılaşacak.

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