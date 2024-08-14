Trabzonspor Avusturya'ya Uçtu

Trabzonspor, Rapid Wien ile Karşılaşacak

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için Avusturya'ya doğru yola çıktı. Trabzonspor, yarın Rapid Wien ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Özel Uçak ile Viyana'ya Gidiş

Trabzonspor, Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile Trabzon Havalimanı'ndan hareket etti. Takım, Avusturya'nın başkenti Viyana’ya ulaşmak üzere yola çıktı.

Kafilede Bulunan İsimler

Kafilede yer alan oyuncular şu şekilde:

Uğurcan Çakır

Muhammed Taha Tepe

Onuralp Çevikkan

Pedro Malheiro

Borna Barisic

Arif Boşluk

Eren Elmalı

Ali Şahin Yılmaz

Rayyan Baniya

Arseniy Batagov

Stefano Denswil

John David Lundstram

Okay Yokuşlu

Ozan Tufan

Batista Mendy

Enis Bardhi

Umut Güneş

Edin Visca

Cihan Çanak

Trezeguet

Anthony Nwakaeme

Denis Dragus

Enis Destan

Salih Malkoçoğlu

Trabzonspor, bu zorlu mücadelede galibiyet hedefliyor ve taraftarından destek bekliyor.