Trabzonspor Avusturya'ya Uçtu

Trabzonspor, Rapid Wien ile Karşılaşacak
Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için Avusturya'ya doğru yola çıktı. Trabzonspor, yarın Rapid Wien ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.
Özel Uçak ile Viyana'ya Gidiş
Trabzonspor, Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile Trabzon Havalimanı'ndan hareket etti. Takım, Avusturya'nın başkenti Viyana’ya ulaşmak üzere yola çıktı.
Kafilede Bulunan İsimler
Kafilede yer alan oyuncular şu şekilde:
- Uğurcan Çakır
- Muhammed Taha Tepe
- Onuralp Çevikkan
- Pedro Malheiro
- Borna Barisic
- Arif Boşluk
- Eren Elmalı
- Ali Şahin Yılmaz
- Rayyan Baniya
- Arseniy Batagov
- Stefano Denswil
- John David Lundstram
- Okay Yokuşlu
- Ozan Tufan
- Batista Mendy
- Enis Bardhi
- Umut Güneş
- Edin Visca
- Cihan Çanak
- Trezeguet
- Anthony Nwakaeme
- Denis Dragus
- Enis Destan
- Salih Malkoçoğlu
Trabzonspor, bu zorlu mücadelede galibiyet hedefliyor ve taraftarından destek bekliyor.