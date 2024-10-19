Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0 Mağlup Etti

Trabzonspor'un Başakşehir Zaferi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

Ozan Tufan'ın Değerlendirmesi

Maç sonunda konuşan Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, "Önemli olan 3 puandı. Bugün o motivasyonu kazandığımız için mutluyum. Bundan sonraki dönemde de inşallah bu şekilde devam eder," dedi.

Sakatlık Dönemi

Ozan, ligin 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından, Başakşehir maçında oynamasının zor olduğu yönündeki yorumlara değinerek, "Konya maçında yaşadığım sakatlıktan sonra Başakşehir maçı için de oynamam zor dediler. Ancak futbolda her şey olabiliyor. Acılara katlanıyoruz ve takımım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum," şeklinde konuştu.

Maç Performansı

Ozan, "Oyun biraz birebire döndüğü için kendimi çok gösteremediğimi düşünüyorum ama ikinci yarı oyunun gidişi benim sevdiğim duruma geldiğinde daha fazla ön plana çıktım. Son pozisyonda bir golle süsleyebilseydim daha da güzel olabilirdi," dedi.