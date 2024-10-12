Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Isınma ve Oyun Çalışmaları

Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmanlarına ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devamında, dar alanda çeşitli oyun çalışmaları yapıldı. Bu aşamada oyuncular 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 formatlarında oyunlar oynayarak takım koşullarını geliştirmeye odaklandılar.

İzin Sonrası Hazırlıklar

Takım, bir günlük iznin ardından RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmaya odaklanarak ekibin performansını sabırsızlıkla bekliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Trabzonsporlu futbolcular Muhammet Cham (önde) ve Umut Güneş (arkada) de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Trabzonsporlu futbolcular Muhammet Cham (önde) ve Umut Güneş (arkada) de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Trabzonsporlu futbolcular Muhammet Cham (önde) ve Umut Güneş (arkada) de yer aldı.