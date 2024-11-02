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Trabzonspor Başkanı Doğan, Ekonomik Sürdürülebilirlik İçin Yol Haritasını Açıkladı

Trabzonspor'un 57. olağan divan genel kurul toplantısında başkan Doğan, kulübün borç durumu ve gelecek projeleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:10
Trabzonspor Başkanı Doğan, Ekonomik Sürdürülebilirlik İçin Yol Haritasını Açıkladı

Trabzonspor Başkanı Doğan, Ekonomik Hedefleri Paylaştı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 57. olağan divan genel kurul toplantısında kulübün mali durumu ve geleceği üzerine bilgiler verdi. Doğan, "En önemli konumuz, vergi ve piyasa borçlarını azaltmak, ardından gelir getirici projelerle aradaki farkı kapatmak" dedi.

Ekonomik Zorluklar ve Hedefler

Doğan, kulübün bankalara olan yıllık faiz yükünün 700-800 milyon lira civarında olduğunu belirterek, kuruluştan geldiği günden bu yana çeşitli finansal başarılar elde ettiklerini ifade etti. 9 milyar lira gibi önemli bir kaynağı kulübe kazandırdıklarını belirtti. Ancak, Trabzonspor'un önündeki en büyük problemin vergi borçları olduğunu vurguladı: "Trabzonspor'un 24-25 yıldır devam eden büyük bir vergi borcu var"

Gelecek Yılı Planlama

Doğan, gelecek yıl bu borcun nasıl kapatılacağına dair planlar yaptıklarını ve şu an için olumsuz bir durum yaşanmaması halinde borçsuz bir Trabzonspor'a sahip olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Gelir-Gider Dengesi ve Projeler

Trabzonspor'un geliri ile gideri arasında 50 milyon avro civarında fark olduğunu ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini belirten Doğan, "Trabzonspor camiası olarak bir araya gelip gelir getirici projeler yapmak zorundayız" dedi. Ayrıca, Trabzonspor Koleji projesinin de hayata geçirileceğini duyurdu.

Takım Performansı ve Gelecek Planları

Geçen yıl ligi üçüncü bitirdiklerini anımsatan başkan, teknik direktör Şenol Güneş ile yeniden anlaşma sağladıklarını ifade etti. Doğan, gelecek dönem için takımın ihtiyaçlarına yönelik transferlerin de yapılacağının altını çizdi.

Akademi ve Amatör Takımlar İçin Destek

Akademinin ve amatör takımların daha fazla destekleneceğini vurgulayan Doğan, Güngör Şahinkaya gibi efsaneleşmiş isimlerin akademinin başına getirildiğini belirtti.

Divan Kurulu Toplantısı ve Üyelerin Bilgilendirilmesi

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor'un Avrupa'daki kötü performansının kendilerini üzdüğünü ifade ederek, takımın yeniden coşkulu bir performans sergileyeceğine inandığını belirtti. Denetim Kurulu Üyesi Muhammet Zeki Paşaoğlu ise net borcun 3.883.309.000 lira olduğunu açıkladı.

Trabzon'da Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda Trabzonspor 57....

Trabzon'da Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda Trabzonspor 57. olağan divan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon'da Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda Trabzonspor 57....

Trabzon'da Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda Trabzonspor 57. olağan divan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

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