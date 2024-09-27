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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Birlik Mesajı

Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:41
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Birlik Mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı'ndan Birlik Çağrısı

Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Trabzonspor Kulübü başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün dergisinde yayımlanan yazısında camianın en önemli ihtiyacının birlik ve beraberlik olduğunu belirtti. Doğan, "Doğrularımıza sımsıkı sarılıp, tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor." diyerek, bu konunun altını çizdi.

Önemli Bir Yol Ayrımı

Üyelerin her türlü fikir ayrılığından ve kırgınlıktan uzak durmalarını isteyen Doğan, dünyanın neresinde olursa olsun tüm Trabzonsporluların önemli bir yol ayrımında olduğunu vurguladı. "Ya her türlü fikir ayrılıklarımızı, kırgınlıklarımızı, küçük hesaplarımızı kenara bırakarak safları sık tutacağız ve bir olacağız, böylece hala uzun bir maraton olarak önümüzde duran Süper Lig hedefine dolu dizgin koşacağız. Ya da Trabzonspor'a hiçbir zaman fayda getirmeyen kırgınlıklar, şikayetler ve kısır döngüler içinde kutuplaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kısa Vadeli Hedefler

Doğan, yönetimin kısa vadeli hedeflerini ise "Şenol Güneş hocamızla Süper Lig'e odaklandık. Ayrıca mali disiplinden taviz vermeden bu kulübü finansal bağımsızlığına taşımaya kilitlendik." şeklinde açıkladı. Bu hedeflerin, kişisel hırslar değil, yalnızca Trabzonspor'un menfaatleri için belirlenmiş olduğuna dikkat çekti. "Takım performansını, bilet fiyatlarını, TS Club ürünlerini tartışabiliriz ama belirttiğimiz iki büyük hedefe ulaşmak için var gücümüzle bir olalım istiyorum." diyerek, birliğin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

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