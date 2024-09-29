Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Hakemlere Sert Eleştiriler

Trabzonspor Kulübü'nden Hakemlere Sert Tepki

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Merkez Hakem Kurulu'nu eleştirerek adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Hakem Hataları Sabrı Taşırdı

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçına değinerek, son dönemlerde yaşanan hakem hatalarının camianın sabrını zorladığını ifade etti.

Doğan, "Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, bütün takdir hakkını rakipten yana kullanarak Trabzonspor'un emeğini göz ardı etti. Bu sadece kötü bir performanstan çok daha fazlası; tam anlamıyla bir adaletsizlik. Bu durum böyle devam edemez. Merkez Hakem Kurulu, artık adaletin gereğini yapmalı." şeklinde konuştu.