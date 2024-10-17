Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon Şubesi ile Buluştu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon Şubesi Yöneticilerini Ağırladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’nin yöneticileri, Bordo-Mavili kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi.

TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Doğan’a resmi bir ziyarette bulundu.

Doğan, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. Kılıç ise, Doğan’a ve Trabzonspor’un yönetim ekibine görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarete Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve diğer yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yöneticileri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı (sol 6) ziyaret etti. Ziyarette TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç (sağ 6) ve Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas (sol 5) da yer aldı.