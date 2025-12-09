DOLAR
Trabzonspor-Beşiktaş biletleri satışta

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı. 14 Aralık Pazar 20.00'deki müsabaka için biletler VIP 9.000 TL'den, kale arkası 500 TL'ye kadar satışta.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:44
Trabzonspor’un, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında 14 Aralık Pazar akşamı saat 20.00’de Beşiktaş’ı konuk edeceği karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Bilet satışları bugün saat 12.00 itibarıyla başladı. Trabzon Atatürk Alanı’ndaki bilet satış gişesinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Bordo-mavili taraftarlar biletlere büyük ilgi gösterirken, özellikle yurt dışından gelen gurbetçi taraftarların ilgisi dikkat çekti.

Almanya’nın Hamburg kentinden maçı izlemeye gelen ve bilet için erken saatlerde sıraya giren Hüseyin Yılmaz, 'Bu sezon ilk kez geldik. Özellikle bu maç için geldik. Geçen haftaki maçtan korkuyordum. Göztepe maçındaki futbolu gördükten sonra bu maçta daha rahatım' dedi.

Düsseldorf’tan eşiyle gelen Ayten Küçükakyüz ise, 'Fanatik Trabzonsporluyum, her maça gelmek istiyorum. Takımımız çok iyi gidiyor. Göztepe maçından sonra daha da umutluyum' ifadelerini kullandı. Eşi Cemal Küçükayyüz ise, 'Özellikle bu maç bizim için dönüm noktası. Ligi ilk 3’te bitirmek istiyorsak bu maç çok kritik, almamız lazım' diye konuştu.

Bilet fiyatları

Biletler şu kategorilerde satışa sunuldu: VIP Platinum-B 9 bin TL, VIP Platinum-A/C 7 bin 500 TL, VIP Gold 5 bin TL, VIP Silver 3 bin 500 TL, batı tribünler 1.200 TL, doğu tribünler 1.000 TL, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 900 TL ve güney-kuzey kale arkası 500 TL.

